Rusya'dan ABD'ye füze cevabı!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdüğü testin, iddia edildiği gibi uzun menzilli olmadığı, ABD'nin kanıt göstermeden Rusya'yı suçlamayı tercih ettiği belirtildi.

Ryabkov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'na bağlı kalması durumunda Rusya'nın da anlaşmaya bağlı kalacağını ifade etti.

Ryabkov ayrıca Rusya'nın üst düzey bir Ukraynalı diplomatı Kreç Boğazı'nda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sebebiyle çağıracağını söyledi.