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Rusya'dan ABD'ye füze cevabı!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı ihlal edecek herhangi bir füzeye sahip olmadığını duyurdu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:26
Rusya'dan ABD'ye füze cevabı!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdüğü testin, iddia edildiği gibi uzun menzilli olmadığı, ABD'nin kanıt göstermeden Rusya'yı suçlamayı tercih ettiği belirtildi.

Ryabkov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'na bağlı kalması durumunda Rusya'nın da anlaşmaya bağlı kalacağını ifade etti.

Ryabkov ayrıca Rusya'nın üst düzey bir Ukraynalı diplomatı Kreç Boğazı'nda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sebebiyle çağıracağını söyledi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:26
  1. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

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  • UnalUnal1 sa önce
    Rusya ve ruslar korkunun ve korkanların ülkesidir fazla kaale alınacak ülke degildir
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