0553 313 94 23

Rusya'dan ABD'ye 'ekonomik terörizm' suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD, Venezuela’nın meşru yönetimine yönelik ekonomik terörizme devam ediyor.” dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 20:29
Rusya'dan ABD'ye 'ekonomik terörizm' suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela’nın ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını “ekonomik terörizm” olarak nitelendirerek, “Venezuela yönetimine yönelik yaptırım sarmalı durdurulmalıdır.” dedi.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesine imza atmasını eleştirdi.

ABD’li stratejistlerin, Venezuela’nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik halk desteğini öngöremediklerini belirten Zaharova, “Venezuela’da iktidarı ele geçirmek için yapılan çok sayıdaki askeri girişimin ardından, Washington ülkedeki sosyo-ekonomik durumun kötüleşmesine güveniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, ABD’nin “acımasız yaptırımları” nedeniyle başta hasta ve yaşlılar olmak üzere, Venezuela halkının etkilendiğine işaret ederek, “Uzmanlara göre ABD’nin yaptırımları nedeniyle Venezuela’da 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Halkın tek suçu ise Washington’un istemediği lideri desteklemeleri.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Venezuela’ya yönelik yaptırımlarına karşı çıktığını vurgulayan Zaharova, “ABD, Venezuela’nın meşru yönetimine yönelik ekonomik terörizme devam ediyor. Venezuela yönetimine yönelik yaptırım sarmalı durdurulmalıdır.” yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump tarafından bugün imzalanan kararnameyle, Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulurken, ABD'den Caracas'la yapılabilecek ekonomik işlemlerin önü tamamen kesilmişti.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boluspor yeni transferlerini tanıttı
    1. Boluspor yeni transferlerini tanıttı
    2. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    3. Kamu alımları 2019 son dakika
    4. Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen..
    5. HSBC ve Belçika vergi davasında..
    6. Başakşehir, Olympiakos maçının..
    7. Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
    8. Tarım ve Orman Bakanlığı: “Bursa’daki..
    9. Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem..
    10. AK Parti'den 'Kaz Dağları' açıklaması!
    11. 11. Büyükelçiler Konferansı
    12. Dujarric: İdlib ve çevresindeki..
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik :"Fırat’ın..
    14. Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!
    15. Burundi'de sıtma alarmı
    16. Venezuela'dan Trump'a tepki
    17. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
    18. Bakan Kasapoğlu, Paletli Yüzme Milli..
    19. Rusya'dan Amerika'ya 'ekonomik..
    20. Air Canada'dan başörtüsü skandalı
    21. Antalya’da Jennifer Lopez heyecanı
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. Erzincan'daki operasyonda 42 kilo 500..
    24. Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı
    25. "ABD bölgede provokatif girişimlerde..
    26. Mersin'de akaryakıt yüklü tanker..
    27. Bakan Kasapoğlu Sualtı Hokeyi Milli..
    28. Üniversite kayıtları internet..
    29. İzmir'de sahte içki operasyonu
    30. ABD'den dünyaya Venezuela tehdidi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'