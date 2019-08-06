Rusya'dan ABD'ye 'ekonomik terörizm' suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela’nın ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını “ekonomik terörizm” olarak nitelendirerek, “Venezuela yönetimine yönelik yaptırım sarmalı durdurulmalıdır.” dedi.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesine imza atmasını eleştirdi.

ABD’li stratejistlerin, Venezuela’nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik halk desteğini öngöremediklerini belirten Zaharova, “Venezuela’da iktidarı ele geçirmek için yapılan çok sayıdaki askeri girişimin ardından, Washington ülkedeki sosyo-ekonomik durumun kötüleşmesine güveniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, ABD’nin “acımasız yaptırımları” nedeniyle başta hasta ve yaşlılar olmak üzere, Venezuela halkının etkilendiğine işaret ederek, “Uzmanlara göre ABD’nin yaptırımları nedeniyle Venezuela’da 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Halkın tek suçu ise Washington’un istemediği lideri desteklemeleri.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Venezuela’ya yönelik yaptırımlarına karşı çıktığını vurgulayan Zaharova, “ABD, Venezuela’nın meşru yönetimine yönelik ekonomik terörizme devam ediyor. Venezuela yönetimine yönelik yaptırım sarmalı durdurulmalıdır.” yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump tarafından bugün imzalanan kararnameyle, Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulurken, ABD'den Caracas'la yapılabilecek ekonomik işlemlerin önü tamamen kesilmişti.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.