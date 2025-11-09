  • İSTANBUL
Gündem Rusya'dan ABD'ye Alaska tepkisi! Mutabakata sadık kalın
Gündem

Rusya'dan ABD'ye Alaska tepkisi! Mutabakata sadık kalın

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Rusya'dan ABD'ye Alaska tepkisi! Mutabakata sadık kalın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Alaska zirvesinde sağlanan anlaşmaların geçerli olduğunu teyit etmesini beklediklerini belirterek, "Rus çıkarları sağlanmadan ve krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi imkânsız." açıklamasını yaptı.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ağustosta ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde düzenlenen zirvede, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili bazı uzlaşılara varıldığını ifade ederek, "O zaman Amerikalılar (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin, barışın sağlanmasını engellemeyeceğini garanti edebileceklerine dair bize güvence verdiler. Görülen o ki, bu konuda bazı zorluklar ortaya çıktı." dedi.

 

"Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Washington'u Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözme fikrinden vazgeçirmeye ve Rusya'ya askeri baskı kurma konusunda ikna etmeye çalıştıklarını" öne süren Lavrov, "ABD'nin Anchorage'de sağlanan anlaşmaların geçerli olduğunu teyit etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Lavrov, "ABD yönetimi, barış planının bir parçası olarak Kırım'ı fiilen Rus toprağı olarak tanımaya hazır olduğunu size bildirdi mi?" sorusuna ise Kırım konusunun kapandığı belirterek, "Rus çıkarları sağlanmadan ve krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi imkânsız." diye belirtti.

 

Rusya ve ABD arasında ikili ilişkilerdeki sorunların ortadan kaldırılmasına dair yeniden müzakerelerin yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Rusya-ABD ilişkilerinde çok sayıda sorun var. Bunlar, eski ABD yönetiminden miras kaldı. Bunları çözmek uzun zaman alacak." dedi.

 

Lavrov, mevcut ABD yönetimiyle diyaloğun yavaş ilerlediğini belirterek, ABD ile temaslarda doğrudan uçak seferlerinin başlatılması ve Rus diplomatik mülklerinin iade edilmesi gibi konuların ele alınmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu konularla ilgili Amerikan tarafına tekliflerimizi ilettik. Diyaloğun sürdürülmesi konusunda çalışma temasları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenli iletişimin gerekli olduğunu anlıyoruz. Bu, Ukrayna meselesini istişare etmek ve ikili gündemi ilerletmek için önemli. Bu nedenle de telefonda görüşüyoruz. Gerektiğinde yüz yüze de görüşmeye hazırız." şeklinde belirtti.

