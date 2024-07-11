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Gündem Rusya’dan ABD’ye açık tehdit! Uzun menzilli füzelere misilleme geliyor
Gündem

Rusya’dan ABD’ye açık tehdit! Uzun menzilli füzelere misilleme geliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-11 18:25:00 - 2024-07-11 18:26:22
Rusya’dan ABD’ye açık tehdit! Uzun menzilli füzelere misilleme geliyor

Rusya, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandırmasına "askeri yanıt" vereceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri yerleştirme kararının Rusya'nın güvenliğine zarar verme amacı taşıdığını belirterek, "Duygusal davranmadan, yeni tehdide karşı askeri yanıt geliştireceğiz." dedi.

Ryabkov, ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararını St. Petersburg'da gazetecilere değerlendirdi.

Soğuk Savaş'ın ardından küresel konjonktürün önemli oranda değiştiğine işaret eden Ryabkov, "Bu eylemler, her şeyden önce ülkemizin güvenliğine zarar vermeyi amaçlamaktadır. Bunun sadece gerilimi tırmandırma sürecinin bir parçası ve bir gözdağı unsuru olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, ABD'nin adımına yönelik yanıt vereceğini belirten Ryabkov, "Yanıtımızın niteliği sakin bir şekilde, profesyonelce belirlenecektir. Duygusal davranmadan, yeni tehdide karşı askeri yanıt geliştireceğiz." dedi.
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ABD ve Almanya tarafından dün yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.

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