  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Arçelik’ten şaşırtan karar: Fabrika kapanıyor, yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Yolsuzluğa batan CHP fokur fokur! Özgür Özel’ e bir mektup daha

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Gürsel Tekin yeni planlarını açıkladı: Önümüzdeki günlerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!
Dünya Rusya'dan ABD'nin barış planına yeşil ışık: “Birçok madde bizim için uygun”
Dünya

Rusya'dan ABD'nin barış planına yeşil ışık: “Birçok madde bizim için uygun”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya'dan ABD'nin barış planına yeşil ışık: "Birçok madde bizim için uygun"

ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Rusya'ya ilettiği barış planının Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun olduğunu belirten Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Bu nedenle plandaki maddelerin birçoğu bizim için uygun. Elbette, hepsi değil" dedi.

ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne dair hazırladığı 28 maddelik barış planı, Moskova tarafından dikkatle değerlendirilirken Kremlin’den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin sunduğu planın "Alaska Zirvesi’nde varılan anlayışla uyumlu olduğunu" belirterek bazı maddelere kapı araladıklarını söyledi.

“PLANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ UYGUN, AMA HEPSİ DEĞİL”

Uşakov, ABD’den gelen planla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Bize iletilen planı biliyoruz. Bu, Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun. Bu nedenle plandaki maddelerin birçoğu bizim için uygun. Elbette hepsi değil.”
Diğer maddelerin ise müzakere edilmesi gerektiğini belirten Uşakov, bu konunun henüz ABD tarafından resmi olarak ele alınmadığını vurguladı.

“KİME İNANACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Cenevre’de Ukrayna ile yürütülen görüşmelerden memnun olduklarını söylemesine de değinen Uşakov, farklı açıklamaların kafa karıştırdığını belirtti:
“Planla ilgili birçok spekülasyon var. Kime inanacağımızı bilemiyorum. Biz yalnızca gördüklerimize ve bize uygun kanallardan iletilenlere inanıyoruz.”

ABD–RUSYA TEMASLARI SİNYAL VERİYOR

Uşakov, iki ülke arasında barış planı konusunda yeni bir müzakere süreci başlayabileceği sinyalini verdi:
“Amerikalıların yüz yüze görüşmek için bizimle temasa geçeceğini düşünüyoruz. Bu yönde bazı sinyaller var.”
Ancak Moskova’nın henüz ABD’den resmi bir ziyaret talebi ya da tarih önerisi almadığı da aktarıldı.

AVRUPA’NIN PLANI REDDEDİLDİ: “BİZİM İÇİN UYGUN DEĞİL”

Uşakov, Avrupa’nın Ukrayna krizine yönelik önerdiği planın ise yapıcı olmadığını savundu:
“Avrupa'nın sunduğu plan, bizim için uygun değil.”
Rusya’nın Avrupa girişimlerine karşı temkinli yaklaşmasının, son aylarda hızla büyüyen diplomatik gerilimle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu
Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu

Dünya

Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu

Rusya’dan Yunanistan’a Sert Cevap: Ukrayna ile İDA Üretiminin "Bedeli Olacak"
Rusya’dan Yunanistan’a Sert Cevap: Ukrayna ile İDA Üretiminin "Bedeli Olacak"

Dünya

Rusya’dan Yunanistan’a Sert Cevap: Ukrayna ile İDA Üretiminin "Bedeli Olacak"

Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek
Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek

Gündem

Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!
Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Dünya

Trump’tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23