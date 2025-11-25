Rusya'dan ABD'nin barış planına yeşil ışık: “Birçok madde bizim için uygun”

ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne dair hazırladığı 28 maddelik barış planı, Moskova tarafından dikkatle değerlendirilirken Kremlin’den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin sunduğu planın "Alaska Zirvesi’nde varılan anlayışla uyumlu olduğunu" belirterek bazı maddelere kapı araladıklarını söyledi.

“PLANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ UYGUN, AMA HEPSİ DEĞİL”

Uşakov, ABD’den gelen planla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bize iletilen planı biliyoruz. Bu, Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun. Bu nedenle plandaki maddelerin birçoğu bizim için uygun. Elbette hepsi değil.”

Diğer maddelerin ise müzakere edilmesi gerektiğini belirten Uşakov, bu konunun henüz ABD tarafından resmi olarak ele alınmadığını vurguladı.

“KİME İNANACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Cenevre’de Ukrayna ile yürütülen görüşmelerden memnun olduklarını söylemesine de değinen Uşakov, farklı açıklamaların kafa karıştırdığını belirtti:

“Planla ilgili birçok spekülasyon var. Kime inanacağımızı bilemiyorum. Biz yalnızca gördüklerimize ve bize uygun kanallardan iletilenlere inanıyoruz.”

ABD–RUSYA TEMASLARI SİNYAL VERİYOR

Uşakov, iki ülke arasında barış planı konusunda yeni bir müzakere süreci başlayabileceği sinyalini verdi:

“Amerikalıların yüz yüze görüşmek için bizimle temasa geçeceğini düşünüyoruz. Bu yönde bazı sinyaller var.”

Ancak Moskova’nın henüz ABD’den resmi bir ziyaret talebi ya da tarih önerisi almadığı da aktarıldı.

AVRUPA’NIN PLANI REDDEDİLDİ: “BİZİM İÇİN UYGUN DEĞİL”

Uşakov, Avrupa’nın Ukrayna krizine yönelik önerdiği planın ise yapıcı olmadığını savundu:

“Avrupa'nın sunduğu plan, bizim için uygun değil.”

Rusya’nın Avrupa girişimlerine karşı temkinli yaklaşmasının, son aylarda hızla büyüyen diplomatik gerilimle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.