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Dünya Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye füze uyarısı!
Dünya

Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye füze uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 15:27:00 -
Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye füze uyarısı!

Savunma Bakanı Şoygu, ABD ve İngiltere'yi uyardı.

Ukrayna'nın Batı'dan temin ettiği silah sistemleri, Moskova'da sinirleri gerdi.

Sahada Rus ordusuna karşı üstünlük kurmak isteyen Ukrayna güçleri, müttefiklerinden aldığı silahlara bel bağlamış durumda.

Kremlin'de, Rusya topraklarına ve Kırım'a HIMARS ve Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenlenebileceği konuşuluyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, böyle bir durumun, ABD ve Büyük Britanya'nın çatışmaya tam katılımı anlamına geleceğini belirtti.

Şoygu, bu tablo karşısında Ukrayna'daki karar alma merkezlerine "derhal" darbe indirecekleri konusunda net mesaj verdi.
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Üst düzey askeri yetkililerle yaptığı toplantıda konuşan Şoygu, Ukrayna ordusunun 4 Haziran'dan bu yana Rus birliklerinin mevzilerine 263 saldırı düzenlediğini, saldırıların tümünün püskürtüldüğünü kaydetti.

Rus Bakan, iki ülkeyi uyardığı konuşmasında şunları söyledi:

Bu füzelerin, Rusya'nın yürüttüğü 'özel operasyon' bölgesi dışında kullanılması, ABD ile Büyük Britanya'nın çatışmaya tam katılımı anlamına gelecektir.

Aynı zamanda Ukrayna'daki karar alma merkezlerine derhal darbe indirilmesini gerektirecek.

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