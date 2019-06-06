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Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular

Bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını belirten Gazprom Neft’in Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov, “Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz.” dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 19:33
Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular

Rus petrol şirketi Gazprom Neft’in Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov, bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını belirtti.

Dyukov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Petrol ihracatında ruble üzerinden sözleşmeler yapmaya başladıklarını  vurgulayan Dyukov, "Bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden Ermenistan’a petrol  ihraç ettik. Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble  ile petrol ihraç edeceğiz." diye konuştu.

Sözleşmeleri avro ve yuan üzerinden de yapabileceklerini belirten  Dykuov, "Eğer gerekirse ihracatımızı avro veya yuan üzerinden de yapabiliriz,  anlaşmalarımız bu değişikliğe elverişli şekilde hazırlandı." dedi.

Doların kullanımını azaltmaya çalışılıyor

Rus yetkililer, ABD ve bazı batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya uğraşıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom’un ihracat kolu olan Gazprom Export’tan bir  süre önce yapılan açıklamada, Avrupa’ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldığı bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:33
  1. Rus petrol şirketi Gazprom Neft’in Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov
  2. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF)
  3. Doğalgaz ihracatı
  4. Rus rublesi
  5. ABD Doları
  6. Dolara büyük darbe
  7. ABD
  8. Rusya

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