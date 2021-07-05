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Dünya Rusya'dan ABD açıklaması: Yaptırım politikası çöktü
Dünya

Rusya'dan ABD açıklaması: Yaptırım politikası çöktü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin, yaptırım politikasının işe yaramadığını ve buna rağmen ABD'nin yaptırım aramak için bahane aradığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 21:41:00 -
Rusya'dan ABD açıklaması: Yaptırım politikası çöktü

Ryabkov, 'Mejdunarodnaya Jizn' dergisine açıklamasında, “ABD, yaptırım politikasının geleceğinin, yararının olmadığının ve sonuç vermediğinin farkında olmasına rağmen bundan vazgeçemiyor. Böyle bir şeyi ne zaman ve hangi bahaneyle yapmak için sebepler aramaya devam edecekler” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Ancak bu politikanın kendi kendini bitirdiği ve anlamsız olduğu, Washington'daki idarenin Rusya’ya yönelik izlemesi gereken yola dair tavsiyeler formüle edenler için bile giderek daha açık hale geliyor” dedi.

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