Rusya'dan 70 milyar dolarlık hamle! Türk lirası için Ankara'nın kapısını çalacaklar

Bloomberg ajansı, Rus devletinin yeni finans politikaları doğrultusunda, yaptırımlara katılmayan “dost ülkelerin" para birimlerini satın alması için 70 milyar dolar ayırdığını duyurdu. Hükümet toplantısında Türk lirası da gündemdeki para birimleri arasına sayıldı ama "devalüasyon riski"ne dikkat çekildi.



Ajans, Rus hükümetinin üzerinde çalıştığı bir plana atıfta bulunarak, rublenin daha fazla değer kazanmasını önlemek için sadece bu yıl 4.4 trilyon rublelik fonun bu operasyona ayrılacağını yazdı.



Ukrayna operasyon sonrası euro ve dolar cinsinden rezervlerin dondurulmasının ardından Rusya, "dost" ülkelerin para birimlerinden "finansal rezerv” yaratmaya yöneldi. Ajansa göre bu fonda ağırlık Çin yuanına verilecek.



Ajansa göre, plan 30 Ağustos'ta üst düzey hükümet yetkilileri ve Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın katıldığı özel bir toplantıda onay aldı.



Yetkililer, Ukrayna krizi yüzünden 300 milyar dolarlık rezervin Batı'da dondurulmasının ardından “dost” para birimlerinde döviz rezervleri oluşturma politikasına geçiyor.