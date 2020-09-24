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Dünya Rusya'dan 2. aşı açıklaması
Dünya

Rusya'dan 2. aşı açıklaması

Rusya'da faaliyet gösteren Vector Institute isimli şirketin yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği ikinci aşının 15 Ekim'e kadar tescilleneceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 04:09:00 -
Rusya'dan 2. aşı açıklaması

Rusya Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen 'EpiVakKorona' isimli koronavirüs aşısının insanlar üzerinde yapılan testlerinin tamamlandığı ve 15 Ekim'e kadar tescilleneceği duyuruldu.

Ağustos ayında, Rusya'nın yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği 'Sputnik V' isimli ilk aşının tescillendiği duyurulmuştu.

Söz konusu aşının 40 bin kişiyi kapsayan denemeleri devam ediyor.

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