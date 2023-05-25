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Dünya Rusya'daki zirvede gergin anlar! Aliyev Paşinyan'a sert çıktı
Dünya

Rusya'daki zirvede gergin anlar! Aliyev Paşinyan'a sert çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-25 21:50:00 -
Rusya'daki zirvede gergin anlar! Aliyev Paşinyan'a sert çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısında 'Zengezur Koridoru' nedeniyle tartışma çıktı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısına katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında “Zengezur Koridoru” tartışması yaşandı. Aliyev’in toplantıda yaptığı konuşmada, Zengezur Koridoru'nun oluşturulması için Azerbaycan'ın girişimde bulunduğunu hatırlatarak, “Zengezur Koridoru sadece Azerbaycan'ın ana bölümünü Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası demiryolu güzergahlarının bir parçası olacak” dedi.

Aliyev'in sözlerine karşılık veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise, "2020'deki üçlü deklerasyonda sadece bir koridordan söz edildiğini ve bu koridorun Rus barış güçlerinin kontrolünde olması gereken ancak maalesef Azerbaycan tarafından yasadışı bir şekilde bloke edilen Laçın Koridoru olduğunu vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullanarak, Azerbaycan'ın Laçın Koridoru'ndaki varlığından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Paşinyan’ın sözlerine cevap veren Aliyev ise, "Azerbaycan hiçbir koridoru kapatmadı. Bu platformu asılsız suçlamalar için kullanmaya gerek yok" dedi.

Aliyev ve Paşinya arasındaki tartışmada araya giren Rusya Devlet Başkanı Putin, "Sayın Aliyev, 1991 anlaşmalarıyla belirlenen sınırların çizilmesiyle ilgili koşullardan bahsetti. En önemli şey, Azerbaycan ile Ermenistan arasında toprak bütünlüğü konusunda anlaşmadır, diğer konular ise ikinci plandadır. Bütün Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaf da dahil olmak üzere 'birlik' topraklarındaki ihtilafların sona ermesiyle ilgileniyor” dedi.
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