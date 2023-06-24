Rusya'daki yaşanan felaket dünya ekonomisine bunu yaptı: Gazprom, Rosneft hemen düştü! Daha fazla etkisi var
Rusya’da yaşananlar Dünya ekonomisini yakından etkileyecektir diyerek analiz yaptılar! Ne kadar sürecek belli değil! Gelişen olay nerdeyse dünyadaki ilişkilerin ipini kopardı, son gelişme hayalleri yıktı. Uzmanlara göre felaketlerin yaşanmaması için önlemler alınmalı. Öte yandan RUS BORSASINDA YÜZDE 5'i BULAN DÜŞÜŞ Prigojin'in sert açıklamalarının ve hakkında "silahlı isyan" soruşturması açılmasının ardından Moskova Borsası endeksi yüzde 3 düştü. Bazı hisse senetlerinde yüzde 5'i bulan oranlarda düşüş yaşanıyor. Yandex yüzde 4'ten, Rustelecom yüzde 3'ten, Gazprom ve Rosneft yüzde 1'den fazla düştü, ütselik belirsizlik altın ons fiyatına yansıyacak. İşte sözü geçen tespitler ve endişeler...
Rusya'dan bu gece yarısı darbe girişimi haberleri geldi. Yaşanan olaylardan sonra Dünya ekonomisinin de etkilenmesi gerekiyor.
İşte sebepleri:
1- Nükleer Silahların akıbeti sorgulanacaktır.
2- Tahıl Koridorunun geleceği belirsiz hale gelecek. Tahıl fiyatları artacaktır.
3- Belirsizlik altın ons fiyatına yansıyacaktır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
4- Hali hazırda Çin ve Hindistan üzerinden sevkiyatı yapılan doğalgaz ve petrol sevkiyatı aksayacak ve bu fiyatları artıracaktır.
5- Artan fiyatlar yeni bir enflasyon dalgası yaratması kuvvetle muhtemeldir.
6-Rusya’nın ortakları olan İran, Suriye ve diğer ülkelerin geleceği daha çok konuşulacak.
7- Refah seviyesi yüksek Rusların göçü ile birlikte yine kira ve gayrimenkul fiyatları artacaktır.
8-Botaş’ın doğalgaz sevkiyatı ne olacak?
Ters bir durumda nelerle karşılaşacağız belli değil. An itibarıyla İstanbul’a uçak bileti bulmak bile imkansız olduğu belirtiliyor. (kamuajans)
İlginizi çekebilir→ Ruslardan flaş Türkiye kararı: Ruslar yeni nükleer santraller için o ülkelerle milyon dolara anlaştı!→ TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir→ Fransızlar vatandaşlarını bunu yapın diyerek uyardı: Rus vatandaşlar seyahat uyarısına şaştı kaldı!→ TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir→ Dünyaca Ünlü CEO’dan dolar kuru tahmini: Para piyasaları altında o seviyeleri görecek! Dolar, altın fiyatları, altının yönü→ TIKLAYINIZ