Rusya'daki yaşanan felaket dünya ekonomisine bunu yaptı: Gazprom, Rosneft hemen düştü! Daha fazla etkisi var

Rusya'dan bu gece yarısı darbe girişimi haberleri geldi. Yaşanan olaylardan sonra Dünya ekonomisinin de etkilenmesi gerekiyor.

İşte sebepleri:

1- Nükleer Silahların akıbeti sorgulanacaktır.

2- Tahıl Koridorunun geleceği belirsiz hale gelecek. Tahıl fiyatları artacaktır.

3- Belirsizlik altın ons fiyatına yansıyacaktır.

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4- Hali hazırda Çin ve Hindistan üzerinden sevkiyatı yapılan doğalgaz ve petrol sevkiyatı aksayacak ve bu fiyatları artıracaktır.

5- Artan fiyatlar yeni bir enflasyon dalgası yaratması kuvvetle muhtemeldir.

6-Rusya’nın ortakları olan İran, Suriye ve diğer ülkelerin geleceği daha çok konuşulacak.

7- Refah seviyesi yüksek Rusların göçü ile birlikte yine kira ve gayrimenkul fiyatları artacaktır.

8-Botaş’ın doğalgaz sevkiyatı ne olacak?

Ters bir durumda nelerle karşılaşacağız belli değil. An itibarıyla İstanbul’a uçak bileti bulmak bile imkansız olduğu belirtiliyor. (kamuajans)

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