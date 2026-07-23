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Eğitim İmam Hatip neslinden örnek etkinlik! 81 ilde orman temizliği seferberliği
Eğitim

İmam Hatip neslinden örnek etkinlik! 81 ilde orman temizliği seferberliği

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İmam Hatip neslinden örnek etkinlik! 81 ilde orman temizliği seferberliği

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde, Türkiye genelindeki 737 mezun derneğinin katılımıyla başlatılan "Orman Temizliği Seferberliği" doğaya nefes aldırdı. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen dev organizasyonda binlerce gönüllü sahaya inerek devasa bir temizlik çalışmasına imza attı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde, Türkiye genelindeki imam hatip mezun derneklerinin katılımıyla düzenlenen "Orman Temizliği Seferberliği" kapsamında 81 ilde yaklaşık 52 ton atık toplandı, 460 hektarlık ormanlık alan temizlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 737 imam hatip mezun derneğinin ortak iradesiyle hayata geçirilen seferberlik, çevre duyarlılığı ve toplumsal sorumluluk bilincinin güçlü bir örneği oldu.

Seferberlik kapsamında 6-12 Temmuz tarihlerinde binlerce imam hatipli genç, aileleri, mezunlar, eğitimciler, sivil toplum gönüllüleri ve vatandaşlarla birlikte ormanlık alanlarda temizlik çalışmaları yaptı. Her yaştan gönüllünün de yer aldığı etkinliklerde, çevreyi koruma sorumluluğu ortak bir bilinç ve dayanışma ruhuyla hayata geçirildi.

 

Gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda yaklaşık 460 hektarlık ormanlık alan temizlenirken, doğaya zarar veren 52 ton atık toplanarak geri dönüşüm ve bertaraf süreçlerine kazandırıldı.

Etkinlikler boyunca katılımcılar, çevreyi korumanın bir yaşam kültürü olduğu bilinciyle hareket ederek, emanet, sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışını sahaya taşıdı. Özellikle gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar, çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir farkındalık oluşturdu.

Orman Temizliği Seferberliği, çevreye katkısının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki imam hatip mezun derneklerinin ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket edebilme kapasitesini de ortaya koydu. Farklı şehirlerde aynı amaç etrafında eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalar, sivil toplumun toplumsal sorunların çözümünde üstlenebileceği yapıcı rolü bir kez daha gösterirken, dernekler arasındaki dayanışma ve koordinasyonu da güçlendirdi.

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