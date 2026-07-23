Belediyelerdeki rantı Özel yiyecek faturayı Bay Kemal ödeyecek! Başkanlar için ‘özel’ hinlik

Buğra Kardan İstanbul

Yargının mutlak butlan kararı sonrası istikbal göremediği CHP’den Veli Ağbaba, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır dâhil 83 milletvekilini koparıp Yeni Parti kurmaya çalışan Özgür Özel’in, şeytana pabucunu ters giydirecek sinsi bir plan yaptığı ortaya çıktı. CHP’den ayrıldığı halde partiye ait lüks makam araçlarını ve telsizleri kullanan, Ankara’da aylık 2.5 milyon liraya devasa bir Genel Merkez binası kiralayan Özel’in, finans kaynağı olarak gördüğü belediyelerde çoğunluğu kaybetmemek ve yönetimi kaptırmamak için yandaşlarını istifaya davet etmediği öğrenildi.

‘KENT UZLAŞISI’ KORKUSU

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen CHP’li üyelerin istifa etmemesi ve ‘Kent uzlaşısı’ kapsamında seçilen DEM’lilerin ayrılmasından korkan Özel’in, beklenen düzeyde istifa gerçekleşmemesi durumunda meclis dağılımı ve komisyonların yeniden şekillenmesi halinde yönetimin Cumhur İttifakı’na geçmesinden endişe ettiği için İstanbul, Antalya, Ankara gibi metropollerde başkanlara ve meclis üyelerine bir müddet CHP’de durmaları telkininde bulunduğu belirtildi. Gelinen noktada milletvekillerini Yeni Parti’ye transfer etmek için çırpınan Özel’in belediyelerde adım atmaktan kaçınması ‘ilkesizlik’ olarak değerlendirilirken, giderayak rant hesapları yapan Özel’in belediyelerdeki yağma düzenini sürdüreceği, yolsuzluğun faturasının ise CHP’nin meşru Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kesileceği belirtildi.

HORTUMLAMA DÜZENİ TEHLİKEDE

Akit’e konuşan Avukat Hasan İlter, şunları söyledi: “Özgür Özel, şu anda yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bu yapılanmanın CHP’den milletvekillerini koparacağına kuşku yok. Bu yapılanmanın belediyelere ise şu an için dokunmayacağı da kati. Yeni parti için para pul gerekiyor. Bunun Özel’in, Ağbaba’nın ve Başarır’ın cebinden çıkmayacağı açık. Çünkü bunların ceplerinde akrep var. Tüm harcamalar milletin sırtından, kesesinden yapılacak. Onun için Özel, belediyelere dokunmuyor. Biliyor ki istifa talimatı verdiği takdirde belediyelerde aritmetik aynı kalmayacak. Meclislerde, komisyonlarda sandalyeler elden gidecek. Büyük belediyelerde Cumhur İttifakı çoğunluğu alacak ve dönüşüm başlayacak. Şu an için en önemli amacı belediyelerin rantlarını yemek. Aksi takdirde belediyeleri sömürmeye, milyarlarca lirayı hortumlamaya imkân kalmayacak. Belediye başkanlarını vakti geldiğinde kullanmayı planlıyor. Onları şu an için ürkütmüyor. ‘Oturun oturduğunuz yerde’ diyor. Kılıçdaroğlu’ndan çekiniyor. Bir nevi hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet düzenini sürdürmenin yöntemlerini arıyor. Ancak hukuk da işliyor. Özel ve ekibinin artık dilediği gibi at oynatması mümkün değil. Sorumluluktan, cezadan kaçması da öyle. Hâlen eski Türkiye’de olduklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Her şeyi yapıp, hakime veya savcıya telefon açıp, araya birini sokup kurtulma döneminin kapandığını unutuyorlar. Kafalarına balyoz inince uyanacaklar. Kimsenin dokunulmazlığının olmadığını idrak edecekler. Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için faaliyet yürütülecek ve sonra da perişan olacak.”

TEYAKKUZDA OLUNMALI

Eski CHP’li Savcı Sayan ise şunları dile getirdi: “Özel’in kuracağı yeni parti için finansman kaynaklarına ihtiyaç var. Bu kaynaklardan biri de belediyeler. Özel’in maddi anlamda yararlandığı belediyeleri bırakmamak için her hileye başvuracağı, her takiyyeyi yapacağı aşikâr. O nedenle Özel, ne İBB’yi ne ABB’yi bırakır. Buralarda çoğunluğu korumak için her şeyi yapar. Menfaati için CHP’li belediyelerde istifaları durdurur da yavaşlatır da. İstanbul’da da Ankara’da da Antalya’da başka yerde de böyle ilerler. O nedenle Özel’in tüm taktiklerine karşı temkinli olunmalı. Yine yeni kurulacak parti takibe alınmalı. Yapılan bağışlar, yardımlar incelenmeli. Devlet, bağışların ve yardımların nerelerden veya kimlerce yollandığına bakmalı. Maliye, hem kira hem personel hem uçak hem miting harcamalarını kontrol etmeli. Yeni partiyi Özel’in değil, FETÖ’nün de kurduğu akıllardan çıkarılmasın. Bir dönem AK Parti’nin içinde bulunan siyasiler ve hâlen aramızda olan kripto FETÖ’cüler Özel’in partisine destek veriyorlar. Türkiye’ye yeni bir operasyon yapılıyor. İşte Kılıçdaroğlu, CHP’de ‘arınma’yı başlatınca Özel ve ekibi paniklediler. Özel ve ekibini kullanan FETÖ’cüler, yabancı istihbaratçılar da hemen karşı hamle yaptılar. Bunlar, yeni parti kurmaya koyuldular. Buradan da görüldüğü gibi CHP’yi bölme adına temeli atılan parti çok sorunlu. Orada benim de bildiğim FETÖ’nün içinde olan bir milletvekili ve belediye başkanı var. FETÖ’cülerin sinsi planlarına karşı ihtiyat elden bırakılmamalı. Ülkeyi hedef alan yeni operasyona karşı herkes teyakkuzda olmalı.”