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420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

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420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dün patlak verip ancak bugün söndürülebilen orman yangınının arkasında bıraktığı tahribat, helikopterle çekilen havadan görüntülere yansıdı.

#1
Foto - 420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

Gökçeovacık Mahallesi'nde başlayan ve ardından İnlice Mahallesi'ne ulaşan yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 24 saat sonra kontrol altına alındı.

#2
Foto - 420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

Yangın yaklaşık 300 hektarlık alanda zarara neden oldu.

#3
Foto - 420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

Yanan alanlar, gazeteciler tarafından Orman Genel Müdürlüğü "Nefes" yangın söndürme helikopteri ile havadan görüntüledi.

#4
Foto - 420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

#5
Foto - 420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

İşte bölgeden görüntüler...

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