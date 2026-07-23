420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!
Muğla’nın Fethiye ilçesinde dün patlak verip ancak bugün söndürülebilen orman yangınının arkasında bıraktığı tahribat, helikopterle çekilen havadan görüntülere yansıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde dün patlak verip ancak bugün söndürülebilen orman yangınının arkasında bıraktığı tahribat, helikopterle çekilen havadan görüntülere yansıdı.
Gökçeovacık Mahallesi'nde başlayan ve ardından İnlice Mahallesi'ne ulaşan yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 24 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangın yaklaşık 300 hektarlık alanda zarara neden oldu.
Yanan alanlar, gazeteciler tarafından Orman Genel Müdürlüğü "Nefes" yangın söndürme helikopteri ile havadan görüntüledi.
Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.
İşte bölgeden görüntüler...
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