Terörsüz Türkiye’de kritik tarih belli oldu.. Yasal düzenleme ne zaman çıkacak? Akit sizler için bilinmeyenleri araştırıyor.
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TBMM’de terörle mücadele ve toplumsal uzlaşma sürecine yönelik çalışmalar hız kazanmış durumda. Meclis, 15 Ağustos tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden devam edecek ve bu dönemde kritik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Siyasi partiler arasında bu konuda yoğun bir kulis trafiği yaşandığı belirtiliyor.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki gelişmelere ilişkin edinilen bilgilere göre, sürecin aksamaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ağustos ortasına kadar açık tutulacak. Yasal düzenlemelerin 15 Ağustos’a kadar tamamlanması hedefleniyor.
Komisyon tarafından hazırlanan raporda geniş mutabakat sağlandığı ifade edilirken, 51 üyeden 49’unun raporu onayladığı öğrenildi. İlerleyen aşamalarda bu mutabakat metninin temel referans alınacağı kaydedildi.
Sürecin başarılı olabilmesi için en önemli unsurun, PKK’nın silah bıraktığının güvenlik birimleri tarafından resmen doğrulanması ve teyit edilmesi olduğu vurgulanıyor. Bu konuda şu dönemde olumlu sinyaller alındığı dile getiriliyor.
Peki Terörsüz Türkiye’de yeni aşamaya ne zaman geçilecek? Nasıl bir yasa hazırlanacak?
Akit, kulislerin en derin detaylarını, komisyonun kapalı kapılar ardındaki çalışmalarını, siyasi partilerin beklentilerini ve güvenlik kaynaklarındaki kritik sinyalleri derinlemesine inceledi. Mutabakatın sınırları, yasanın ana hatları, takvim ve olası riskler…
Tüm bilinmeyenleri, belirsizlikleri ve milletin merak ettiği gerçekleri Akit sizler için araştırıyor ve aydınlatıyor.
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