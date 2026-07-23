Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

Müzede yetişkin bir erkeğin mezarında sağ omzunun üstünde bulunan mermer topuz başı da ilk defa görücüye çıkıyor. Güç ile toplumsal statüyü temsil ettiği düşünülen topuz başlarının herhangi bir kullanım izine rastlanılmadığı ve mezar hediyesi olarak konulduğu değerlendiriliyor.