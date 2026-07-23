Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor
Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri olan Çatalhöyük'teki kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve bilim dünyasında önemli keşiflere kapı aralayan 322 eser, Konya Arkeoloji Müzesi'ndeki sergide yer alacak. Yılan iskeleti, domuz kafatası, deniz kabuğu ve geyik dişlerinden yapılmış kolyelerin yanı sıra mermer bilezikler, milattan önce 6300'e tarihlendirilen yetişkin iskeleti, hayvan kemiklerinden imal edilmiş saç tokaları, kemik saplı bıçak ve dokuma aletleri ziyaretçilerin incelemesine sunulacak.