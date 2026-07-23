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Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri olan Çatalhöyük'teki kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve bilim dünyasında önemli keşiflere kapı aralayan 322 eser, Konya Arkeoloji Müzesi'ndeki sergide yer alacak. Yılan iskeleti, domuz kafatası, deniz kabuğu ve geyik dişlerinden yapılmış kolyelerin yanı sıra mermer bilezikler, milattan önce 6300'e tarihlendirilen yetişkin iskeleti, hayvan kemiklerinden imal edilmiş saç tokaları, kemik saplı bıçak ve dokuma aletleri ziyaretçilerin incelemesine sunulacak.

#1
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan, Neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı Çatalhöyük'teki kazılarda gün yüzüne çıkarılan günlük yaşam aletleri, takılar, heykeller, figürin ve birbirinden ilginç buluntulardan oluşan 322 parça müzede sergilenecek.

#2
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'te 1961 yılında başlatılan ve günümüzde de sürdürülen kazı çalışmalarında heyecan uyandıran buluntular, gün yüzüne çıkarılıyor.

#3
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu kabul edilen Neolitik Dönem yerleşim yerinde çıkarılan binlerce yıllık eserler, düzenlenen sergide Çatalhöyük'ün zengin tarihsel mirasını ziyaretçilerle buluşturuyor.

#4
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

Çatalhöyük'ün sosyal yaşamına, estetik anlayışına ve defin ritüellerine ışık tutan nadide buluntular "Çatalhöyük'ün Saklı Mirası" adlı çalışmayla 24 Temmuz itibarıyla Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

#5
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

OBSİDYEN GÖZLÜ BAŞ, MERMER TOPUZLAR VE ÇİFT YÜZLÜ KAP İLK KEZ SERGİLENİYOR İlk kez sergilenecek eserler arasında yer alan "Obsidyen Gözlü Baş", önden bakıldığında kedi ya da ayı figürünü, yandan bakıldığında ise insan yüz hattını andırıyor. Boyalı ve göz kısımlarına obsidyen yerleştirilmiş sıvalı baş dikkati çekiyor.

#6
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

Müzede yetişkin bir erkeğin mezarında sağ omzunun üstünde bulunan mermer topuz başı da ilk defa görücüye çıkıyor. Güç ile toplumsal statüyü temsil ettiği düşünülen topuz başlarının herhangi bir kullanım izine rastlanılmadığı ve mezar hediyesi olarak konulduğu değerlendiriliyor.

#7
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

SEPET İZİNDE SONSUZ YOLCULUK Neolitik dönemde bebek gömülerinde kullanılan örgü sepetlerin toprağa bıraktığı izler, binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı.

#8
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

Sepet izleri, neolitik toplumun bitkisel liflerden sepet örme konusunda gelişmiş bir zanaata sahip olduğunu ve bebek gömülerinde bu sepetleri özenle kullandığını gösteriyor.

#9
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

Kazılarda ortaya çıkarılan eserlerden en dikkati çekenlerin başında gelen ise seramik "Çift Yüzlü Kap" geliyor.

#10
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

İki tarafında insan yüzü betimlemesi bulunan kabın, günlük kullanımın ötesinde ritüel veya sembolik işleve sahip olduğu değerlendiriliyor.

#11
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

NEOLİTİK İNSANIN ESTETİK VE GÜNLÜK YAŞAM İZLERİ Sergide, neolitik dönem insanının yalnızca hayatta kalma mücadelesi vermediğini, estetik kaygılar ve toplumsal statü kavramları üzerine de düşündüğünü ortaya koyan takı ve ziynet eşyaları öne çıkıyor.

#12
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

MERMERDEN BİLEZİK, YILAN İSKELETİNDEN KOLYE Yılan iskeleti, domuz kafatası, deniz kabuğu ve geyik dişlerinden yapılmış kolyelerin yanı sıra mermer bilezikler, milattan önce 6300'e tarihlendirilen yetişkin iskeleti, hayvan kemiklerinden imal edilmiş saç tokaları, kemik saplı bıçak ve dokuma aletleri ziyaretçilerin incelemesine sunulacak.

#13
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

Bunun yanı sıra ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Neolitik döneme ait heykelcik de serginin önemli eserleri arasında yer alıyor.

#14
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ndan kareler…

#15
Foto - Dünyada kentleşmenin görüldüğü ilk yerlerden biri! Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ ziyarete açılıyor

Çatalhöyük'ün ‘saklı mirası’ndan kareler…

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