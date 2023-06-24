Fransızlar vatandaşlarını bunu yapın diyerek uyardı: Rus vatandaşlar seyahat uyarısına şaştı kaldı!
Fransa, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının ardından vatandaşlarından Rusya'ya gitmemelerini istedi. Fransa'dan vatandaşlarına Rusya'ya seyahat önemli uyarısı: bunu yapmayın.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya seyahat uyarısı yapıldı.
Açıklamada, Rusya'daki askeri ve güvenlik durumunun değiştiği ve bazı bölgelerde terörle mücadele operasyonu uygulanacağı belirtilerek, Rusya'ya seyahatin önerilmediği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise Rusya'daki olayların yakından takip edildiği ve bu ülkedeki vatandaşlar ve diplomatik personelin güvenliği için seferber olunduğu belirtildi.
Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı
Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.
Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.
Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.
İlginizi çekebilir→ Ruslardan flaş Türkiye kararı: Ruslar yeni nükleer santraller için o ülkelerle milyon dolara anlaştı!→ TIKLAYINIZ