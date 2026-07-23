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Plan ortaya çıktı: Galatasaray'dan Leao sürprizi

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Plan ortaya çıktı: Galatasaray'dan Leao sürprizi

Galatasaray, transfer çalışmalarında dünya futbolunun önemli yıldızlarından birini gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Rafael Leão için kiralama formülü üzerinde durduğu öne sürüldü.

#1
Foto - Plan ortaya çıktı: Galatasaray'dan Leao sürprizi

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre Galatasaray, AC Milan forması giyen Rafael Leão'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

#2
Foto - Plan ortaya çıktı: Galatasaray'dan Leao sürprizi

Habere göre sarı-kırmızılı yönetim, yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi doğrudan satın alma yoluyla gerçekleştirmek yerine, satın alma opsiyonunu içeren kiralama modelini değerlendiriyor. Bu formülün hem mali yükü azaltacağı hem de oyuncunun performansına göre kalıcı transfer kararının verilmesini sağlayacağı düşünülüyor.

#3
Foto - Plan ortaya çıktı: Galatasaray'dan Leao sürprizi

Avrupa'nın en değerli kanat oyuncuları arasında gösterilen Rafael Leão'nun transferinin gerçekleşmesi için Galatasaray'ın hem Milan'ı hem de oyuncu cephesini ikna etmesi gerekiyor. Henüz kulüpler arasında resmi görüşmelerin hangi aşamada olduğuna dair net bir bilgi bulunmazken, Galatasaray'ın transfer için şartları zorlamaya hazır olduğu ifade ediliyor. Transfer döneminin ilerleyen günlerinde dosyada yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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