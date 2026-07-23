Plan ortaya çıktı: Galatasaray'dan Leao sürprizi

Avrupa'nın en değerli kanat oyuncuları arasında gösterilen Rafael Leão'nun transferinin gerçekleşmesi için Galatasaray'ın hem Milan'ı hem de oyuncu cephesini ikna etmesi gerekiyor. Henüz kulüpler arasında resmi görüşmelerin hangi aşamada olduğuna dair net bir bilgi bulunmazken, Galatasaray'ın transfer için şartları zorlamaya hazır olduğu ifade ediliyor. Transfer döneminin ilerleyen günlerinde dosyada yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.