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Rusya'daki patlamada acı haberler geliyor! Cesetlere ulaşıldı

Rusya’nın Perm bölgesinde meydana gelen patlama sonucu madende mahsur kalan 9 işçiden 3'ünün cesedi bulundu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 23:07
Rusya'daki patlamada acı haberler geliyor! Cesetlere ulaşıldı

Rusya’nın Perm bölgesinde patlama sonucu madende mahsur kalan 9 işçiden 3'ünün cesedine ulaşıldı.

Rusya’nın Perm bölgesinde bulunan Uralkali Maden İşletmesine bağlı potasyum madeninde öğle saatlerinde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamanın ardından madenin 9. kısmında büyük bir yangın çıkmıştı. Madende bulunan 8 madenci kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 9. kısımda bulunan 9 madenci ise içeride mahsur kalmıştı.

3 cesede ulaşıldı

Yangın ve gaz patlamaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü madenden acı haberler gelmeye başladı. Patlamanın üzerinden 12 saat geçtikten sonra madende mahsur kalan 3 madencinin cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenilirken, madende mahsur kalan diğer 6 madenciye ulaşılmaya çalışılıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 23:07
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