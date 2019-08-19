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Rusya’daki müzik festivalinde 1 genç ölü bulundu

Rusya’da düzenlenen ve dünyanın sayılı müzik festivallerinden olan Alfa Future People Müzik Festivali’nde bir genç konser alanında ölü bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:52
Rusya’daki müzik festivalinde 1 genç ölü bulundu

Rusya’da düzenlenen ve dünyanın sayılı müzik festivallerinden olan Alfa Future People Müzik Festivali’nde bir genç konser alanında ölü bulundu.


Dünyanın sayılı elektronik müzik festivallerinden biri olan Alfa Future People (AFP) Müzik Festivali, Rusya’daki Volga Nehri kenarında bulunan Nizhny Novgorod şehrine bağlı Bolshoye Kozino kasabasında 16-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Bu yıl 6.’sı organize edilen festival, 50 hektarlık alanda 100’den fazla DJ’in sahne almasıyla gerçekleştirildi.


Katılımcılar, festivalin son gününde yağan yağmur ile çamur deryasına dönen alanda gece boyunca eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden festivalde son sanatçının da sahneden ayrılmasının ardından bazı gençler, alandan ayrılmak yerine çamurlu zeminde uyuyakaldı. Festivalin sona ermesiyle birlikte alanı boşaltmaya başlayan görevliler, yerde yatan bir genci uyandırmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen yerde yatan gençten tepki alınamaması üzerine festival alanına çağrılan sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.


Hayatını kaybeden genç otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Festivalin diğer katılımcılar, hayatını kaybeden gençle yerlerde sürüklenen diğer katılımcıların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak festival komitesini eleştirdi.


Rusya’da düzenlenen ve oldukça prestijli olarak tanınan bir etkinlikte yaşanan bu olayın ardından gözler festivalin organizatörlerine çevrildi. Festival komitesince bir açıklama yapılmazken bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:52
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. konser

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