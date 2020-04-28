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Aktüel

Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı"

2020-04-28 15:24:47 -
Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

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