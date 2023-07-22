'Rusya'da yeni bir darbeye hazırlanıyorlar!'

Ukrayna istihbaratından Andriy Yusov, katıldığı televizyon programında Rusya'da yeni bir ayaklanma için hazırlık yapıldığını iddia etti. Yusov, ‘’Putin rejimi çatırdıyor’' diyerek duyurduğu iddiasını Batı istihbarat servisleri tarafından da bilindiğini belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü (HUR) yetkilisi Andriy Yusov, Rusya’da yeni bir ‘ayaklanma’ için hazırlık yapıldığını iddia etti.

Yusov, ulusal televizyon kanalında kendisine yöneltilen, Rusya’da yeni bir ayaklanma olasılığıyla ilgili soruya ‘’Evet, böyle bir veriye sahibiz’’ cevabını verdi.

HUR yetkilisi, Rus güvenlik servislerinin faydalanma ihtimalini göz önünden bulundurarak kendilerindeki verinin hangi grubu işaret ettiğini açıklamayacağını ifade etti.

Wagner şefi Yevgeni Prigojin’in Rusya’da hala politik potansiyelinin olduğunu belirten Yusov, Prigojin-Şoygu çatışmasının sona ermediğini de ekledi.

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Yusov, ‘’Putin rejimi çatırdıyor’’ dedikten sonra Rusya’da yeni bir ayaklanma ihtimalini sadece Ukrayna’nın değil, Batılı güvenlik ajanslarının da radarında olduğunu iddia etti.

BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİ

Prigojin lderliğindeki Wagner grubu, Rus Genelkurmay'ın yolsuzluk yapıldığı ve Ukrayna'da savaşan askerlerin ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddiasıyla darbe girişiminde bulunmuştu.

Rostov şehrinin kontrolünü ele geçiren Wagner, Putin yönetiminin çağrısı ve varılan anlaşma çerçevesinde Belarus'a yerleşti. Wagner grubu, Belarus ordusunun eğitiminde sorumlu olarak görev yapıyor.