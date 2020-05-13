  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rusya'da yangınlara neden olan solunum cihazının kullanımı durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:07:58 -
Rusya'da yangınlara neden olan solunum cihazının kullanımı durduruldu

MOSKOVA (AA) - Rusya Federal Sağlık Denetim Servisi (Roszdravnadzor), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaların tedavi gördüğü hastanelerde yangına neden olan "Aventa-M" solunum cihazının kullanımını durdurdu.

Roszdravnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, yangınların meydana geldiği başkent Moskova'daki Spasokukotskiy Hastanesi ve St. Petersburg kentindeki Aziz Yorgi Hastanesi'nde Aventa-M solunum cihazının kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Nisan sonrası üretilen Aventa-M solunum cihazlarının kullanımının durdurulduğu kaydedildi.

Aventa-M, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'e bağlı Rado Elektronik Teknoloji Şirketi KRET tarafından üretiliyor.

KRET, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Aventa-M, sağlık kurumlarına 2012 itibarıyla tahsis ediliyor. Güvenliğiyle ilgili herhangi bir şikayet gelmemişti." ifadeleri yer almıştı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kovid-19 vakalarının tedavi edildiği hastanede dün çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Geçen hafta, Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Hastanelerde çıkan yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu belirtilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı