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Rusya’da vaka sayısı yine 10 binin üzerine çıktı

Rusya’da korona virüs salgınında 12 günün ardından bir ilk yaşanarak dün vaka sayısının 10 binin altın düştüğü açıklanmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:19:10 -
Rusya’da vaka sayısı yine 10 binin üzerine çıktı

Rusya’da korona virüs salgınında 12 günün ardından bir ilk yaşanarak dün vaka sayısının 10 binin altın düştüğü açıklanmıştı. Bugün açıklanan rakamlara göre Rusya’da günlük vaka sayısı yine 10 binin üzerine çıktı.


Çin’de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Rusya’da dün umut veren açıklamanın ardından bugün vaka sayılarındaki kritik artışın sürdüğü aktarıldı. Ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 10 bin 598 olarak açıklandı. Böylece ülkede Covid-19 vaka sayısı 262 bin 843’e yükselirken son 24 saatte 113 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ise can kaybı 2 bin 418’e yükseldi.


Ülkede dün Covid-19 vaka sayısı 10 binin altına düşerek 9 bin 974 olarak açıklanmıştı. 2 Mayıs’tan bu yana vaka sayıları 10 binin üzerinde seyrediyordu.

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