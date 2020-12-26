Rusya'da vaka sayısı 3 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ediyor. Rusya'da Covid-19 Kriz Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 258 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 milyon 21 bin 964'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte 567 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı ise 54 bin 226'ya ulaştı.

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın yüzde 0.1'i geçmediği belirtilirken, can kayıplarında yaşanan artış yüzde 1.79 olarak kayıtlara geçti.

60 yaş üstü vatandaşlar da aşı olabilecek

Öte yandan, Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptığı açıklamada, Rusya'da 60 yaş üstü vatandaşlar için koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşılarının kullanımına izin verildiğini duyurdu.

Ülke genelinde toplu aşılamanın başlayacağına dikkat çeken Bakan Murashko, "Sağlık Bakanlığı, tıbbi kullanım talimatlarında yapılan değişiklikleri onayladı. Sputnik V aşısı, 18 yaş ve üstü kişileri aşılamak için onaylanmıştır. Bu nedenle 60 yaşın üzerindeki vatandaşlar artık yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı aşılanabilir" ifadelerini kullandı. Murashko, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Sputnik V'nin 60 yaş üzeri vatandaşlar için etkili ve güvenli olduğunu belirtti.