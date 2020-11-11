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Aktüel Rusya'da üretilen Kovid-19 aşı adayının yüzde 92 etkili olduğu öne sürüldü
Aktüel

Rusya'da üretilen Kovid-19 aşı adayının yüzde 92 etkili olduğu öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:16:44 -
Rusya'da üretilen Kovid-19 aşı adayının yüzde 92 etkili olduğu öne sürüldü

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu “Sputnik V” adlı potansiyel aşının virüse karşı yüzde 92 etkili olduğu öne sürüldü.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen aşıya dair bazı bilgiler paylaşıldı.

Aşının geliştirme sürecine 40 bin gönüllünün katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “20 bin kişiye ilk doz, 16 bin kişi ise ilk ve ikinci dozla aşılandı. Analizlere göre aşının Kovid-19’a karşı etkinlik oranı yüzde 92 düzeyinde.” denildi.

Aşının, klinik deneylere katılan gönüllüler dışında, sağlık çalışanları ve risk grubundaki insanlardan oluşan ilave 10 bin kişi üzerinde daha denendiğine işaret edilen açıklamada, “Söz konusu gönüllülerde de aşının etkinlik oranı yüzde 90’dan fazla olarak tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.

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