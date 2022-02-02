Rusya'da 'Türkiye zam yapar' korkusu! Hemen harekete geçtiler

Rusya’da inşaat sektöründe fiyat artışının önüne geçmek için çimento ithalatındaki prosedürlerin hafifletilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Rus üreticiler, Türkiye, Çin ve İranlı üreticilerin fiyatlarda dampinge gidebileceği yönündeki kaygılarını dile getirdi.



Rusya’da çimento fiyatının bir yılda yüzde 12 artması üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ülkeye bu ürünün ithalatındaki prosedürlerin baslitleştirilmesini için düğmeye bastı.



Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin’in başkanlığındaki toplantıda, Rosstandart adlı devlet kurumunun bundan böyle ülkeye getirilen çimentolara yönelik denetimleri azaltması kararlaştırıldı.



Rus medyasında yer alan habere göre bakanlıktan Rosstandart’a gönderilen mektupta, Rusya’ya ithal edilen çimentolara yönelik gümrüklerde 28 günlük denetimlerin kaldırılması kararının en kısa zamanda imzalanması talebinde bulunuldu.



Böylece, ithal çimentoların gümrük işlemlerinin kısalacağı aktarılırken, bu önlemin ne kadar süreliğine uygulanmasının planlandığı ise belirtilmedi.

Denetimler kolaylaştırılabilir

Rusya’da bugün Avrasya Ekonomik Birliği dışındaki ülkelerden getirilen çimentoların denetime tabi tutulması gerekiyor.



Yetkililer, geçen sonbahar döneminde çimento tüketimindeki artış ve üretimdeki yetersizlik nedeniyle bu üründe açık yaşandığını ve bunun fiyatlarda artışa yol açtığını belirtiyor.

Turkrus