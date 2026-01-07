Çin ve Rusya'ya büyük şok: Türkiye'den yardım alıp tank ve İHA üretecekler

İki ülke arasındaki bağları derinleştirerek, Kazakistan'ın savunma profilini çeşitlendiriyor ve Rusya veya Çin gibi diğer bölgesel güçlere olan bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyor. Kazakistan'ın Türkiye ile savunma sanayii işbirliğini genişletmesi, hem askeri modernizasyon hem de stratejik ortaklık arayışının bir sonucu. Türkiye, bu ortaklık sayesinde hem savunma sanayii ihracatını artırıyor hem de bölgedeki jeopolitik nüfuzunu güçlendiriyor.