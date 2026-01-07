Çin ve Rusya'ya büyük şok: Türkiye'den yardım alıp tank ve İHA üretecekler
Çin ve Rusya'ya olan bağlılığıyla öne çıkan dost ülke, Türkiye ile önemli savunma anlaşmalarına hazırlanıyor. Ortak üretimle tank ve İHA geliştirilecek.
Kazakistan, Türkiye ile savunma sanayii alanındaki ortaklığını derinleştiriyor. Kazakistan'da Türkiye'nin ortaklaşa kurduğu Türk şirketi Otokar'ın Tulpar şirketi, Türkiye'nin yardımıyla zırhlı muharebe aracı (ZMA) şasesi üzerine inşa edilmiş ve İtalyan Leonardo firmasının 105 mm'lik HITFACT MkII kulesiyle donatılmış yeni bir hafif tankın seri üretimine başlamayı planlıyor.
Bu üretim hattı, Şubat 2025'te açılan ve halihazırda iki önemli projeye ev sahipliği yapan Karagandı eyaletindeki "Besqaru Kazakhstan Manufacturing" tesisinde kurulacak. Fabrika şu anda Otokar'ın Arma 8x8 aracı temel alınarak geliştirilen Taimas 8x8 tekerlekli zırhlı personel taşıyıcısını (ZPT) ve Türk yapımı amfibi Cobra II aracının Kazakistan versiyonu olan Aibar 4x4'ü üretiyor.
Yayınlanan fotoğraflara göre, 2026 için ayrıca Alpar insansız paletli kara araçlarının üretiminin de başlatılması değerlendiriliyor. Kazak yetkililer, fabrikadaki üretimin yerelleşme oranının şu an için @ seviyesinde olduğunu açıkladı. Bu oran, üretimin Türkiye'den tedarik edilecek kritik bileşenlere bağımlılığını gözler önüne seriyor. Buna rağmen, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni paletli araç serisinin üretiminin "ulusal savunmanın kendi kendine yeterliliğine katkıda bulunacağını" ifade etti.
Bu işbirliği, Türkiye'nin askeri-diplomatik etkisini ve "yumuşak gücünü" Orta Asya'da genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Türkiye, Kazakistan'la olan tarihi ve kültürel bağları (Türk Konseyi/Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında) güçlü ekonomik ve savunma bağlarıyla pekiştiriyor. Ortak üretim tesisleri Kazakistan'a teknoloji transferi sağlıyor ve yerel istihdam yaratıyor.
İki ülke arasındaki bağları derinleştirerek, Kazakistan'ın savunma profilini çeşitlendiriyor ve Rusya veya Çin gibi diğer bölgesel güçlere olan bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyor. Kazakistan'ın Türkiye ile savunma sanayii işbirliğini genişletmesi, hem askeri modernizasyon hem de stratejik ortaklık arayışının bir sonucu. Türkiye, bu ortaklık sayesinde hem savunma sanayii ihracatını artırıyor hem de bölgedeki jeopolitik nüfuzunu güçlendiriyor.
Ancak, düşük yerelleşme oranı, Kazakistan'ın bu alanda henüz tam bağımsızlığa ulaşamadığını ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığının sürdüğünü gösteriyor. Bu işbirliği, Orta Asya'nın değişen güç dengelerinde önemli bir gelişme olarak kayda geçerken bölgede Türkiye'nin değişmez 'yumuşak güç' politikasının somut sonuçları olarak değerlendiriliyor.
