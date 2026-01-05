Rusya'dan şok eden Türkiye iddiası: Dolandırılmaya başladılar

Kaynağa göre bankalar, Rus vatandaşlarından düzenli olarak şikâyet alıyor. Kaynak, “Facebook’ta* yer alan gruplarda, devlet ve özel bankalar adına, Türkiye’de ikamet izni olmadan hesap açma teklifi sunan dolandırıcılara ait mesajlar paylaşılıyor. Ne yazık ki bazı kişiler bu tuzaklara düşüyor” dedi. Finans kuruluşunun temsilcisi, banka hesabı açmak için kural olarak Türkiye’de ikamet izni ya da çalışma izni gerektiğini, işlemlerin ise merkez ofisin onayının ardından gerçekleştirildiğini açıkladı.