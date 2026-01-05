Rusya'dan şok eden Türkiye iddiası: Dolandırılmaya başladılar
Rus basını, Rusya vatandaşlarının Türkiye'de dolandırılmak üzere hedef alınmaya başladığını yazdı.
Rus resmi haber ajansı RIA Novosti’nin vermiş olduğu habere göre Ankara’da Rusya Federasyonu vatandaşları için banka hesabı açılması sürecinde dolandırıcılık vakalarının arttığı bildirildi.
Adını açıklamayan bir Türk bankasının şubelerinden birinde görev yapan ve RIA Novosti’ye konuşan bir kaynak, Rusların sosyal ağlar üzerinden çeşitli dolandırıcılık şemalarına çekilmeye çalışıldığını söyledi.
Kaynağa göre bankalar, Rus vatandaşlarından düzenli olarak şikâyet alıyor. Kaynak, “Facebook’ta* yer alan gruplarda, devlet ve özel bankalar adına, Türkiye’de ikamet izni olmadan hesap açma teklifi sunan dolandırıcılara ait mesajlar paylaşılıyor. Ne yazık ki bazı kişiler bu tuzaklara düşüyor” dedi. Finans kuruluşunun temsilcisi, banka hesabı açmak için kural olarak Türkiye’de ikamet izni ya da çalışma izni gerektiğini, işlemlerin ise merkez ofisin onayının ardından gerçekleştirildiğini açıkladı.
Aynı yetkili, Rus basını temsilcisine “Rus vatandaşlarını dolandırıcıların tuzaklarına düşmemeleri konusunda bilgilendirmenizi rica ediyoruz” ifadesini kullandı. RIA Novosti, Rus vatandaşlarının dolandırıcılara ilişkin şikâyetleri olup olmadığı konusunda Ankara’daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine ilgili bir başvuru gönderdiğini de haberinde paylaştı.
*Meta’nın (Facebook ve Instagram sosyal ağları) faaliyetleri, Rusya’da aşırıcı olarak tanındığı için yasaklanmış durumda.
