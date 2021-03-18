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Dünya Rusya'da "Sukhoi" ve "MiG" devri sona erdi
Dünya

Rusya'da "Sukhoi" ve "MiG" devri sona erdi

Rus havacılık devleri Sukhoi ve MiG şirketleri, Rostec’in kararına göre artık bağımsız markalar olmayacak. İki dev şirket, tek çatı altında birleşecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:05:00 -
Rusya'da "Sukhoi" ve "MiG" devri sona erdi

Rusya Federasyonu’na bağlı Rostec, Birleşik Uçak Şirketi (United Aircraft Corporation – UAC) yönetim kuruluyla yaptığı görüşmenin ardından Sukhoi ve MiG şirketlerinin varlığını bağımsız markalar olarak sonlandırma kararı aldı.

Sukhoi ve MiG şirketleri tek bir merkezde birleşecek. Basında çıkan haberlere göre, işletmeler Uçak İmalat Şirketi Merkezi (Aircraft Building Center) adı altında birleştirilecek. Tupolev, Ilyushin ve Irkut kuruluşları da bu birleşimin bir parçası olacak.

Rostec, tüm havacılık tasarım odalarını birleştirecek olan UAC Birleşik Teknik ve Tasarım Merkezi’ni kurmayı da planlıyor. Rostec başkanı Sergei Chemezov, dönüşümleri kontrol etmek için Birleşik Uçak Üretim Kurumu (UAC) yönetim kuruluna başkanlık etmeyi planlıyor.

Rostec’in basın servisine göre dönüşümün amacı; UAC’nin ekonomik sürdürülebilirliğini artırmak, idari ve yönetim kanallarını optimize etmek ve borç yüklerini azaltmak olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda kordineli çalışmak, teknik personeli en az seviyede etkileyecek.

Rostec başkanı Sergei Chemezov, birleşmeyle ilgili bilgileri doğruladı ve “şirketlerin organizasyon şeklinin değişeceğini, ancak bu markaların marka değerinin ve yaratıcılarının aynı kalacağını” ifade etti.

Şu anda Birleşik Uçak Üretim Grubu (UAC, OAK) altındaki şirketler MС-21, Sukhoi Superjet 100, Su-57, MiG-35 ve diğer birçok uçağı geliştiren şirketlerdir.

SavunmaSanayiST

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