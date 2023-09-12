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Dünya Rusya'da Su-24 savaş uçağı düştü
Dünya

Rusya'da Su-24 savaş uçağı düştü

Yeniakit Publisher
2023-09-12 22:28:00 -
Rusya'da Su-24 savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi savaş uçağının planlı uçuş sırasında Volgograd Bölgesi’ndeki ıssız bir alana düştüğünü duyurdu.

Rusya’da savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi bir savaş uçağının Volgograd Bölgesi’ne düştüğü aktarılarak, “Volgograd Bölgesi’ndeki planlı bir eğitim uçuşu sırasında Su-24 uçağı düştü. Mühimmatsız gerçekleşen uçuş ıssız bir alana düştü. Olay yerine arama-kurtarma ekiplerine ait Mi-8 helikopterleri gönderildi” denildi.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Açıklamada, pilotların sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, uçağın yakınına düştüğü Volgograd’a bağlı Kalachyovsky kentinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

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