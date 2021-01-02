Rusya'da son korona vakaları açıklandı

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 84 bölgesinde 26 bin 301 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 3 milyon 212 bin 637’ye yükseldiği belirtildi.

Yeni vakaların yaklaşık yüzde 14.8’inde (3 bin 889 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 447 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin toplam sayısının 58 bin 2’ye yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısını 18 bin 897 kişi olarak açıklayan merkez, son 24 saatte hastanelerden taburcu olan bu kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 2 milyon 599 bin 35’e ulaştığını kaydetti.