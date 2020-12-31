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Dünya Rusya'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

Rusya'da son korona bilançosu açıklandı

Rusya’da son 24 saatte 27 bin 747 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede pandeminin başından beri görülen toplam vaka sayısı ise 3 milyon 159 bin 297’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:28:00 -
Rusya'da son korona bilançosu açıklandı

Rusya’nın koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturduğu kriz merkezinin açıklamasına göre 6 bin 566’i başkent Moskova’da olmak üzere ülke genelinde görülen 27 bin 747 yeni vaka ile beraber toplam vaka sayısı 3 milyon 159 bin 297’ye yükselmiş durumda.

Kriz merkezi yetkililerinin açıklamalarına göre son bir gün içinde görülen 593 can kaybı ile beraber ise pandemi boyunca virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 19’a çıktı.

Ülkede yaygın aşılama programının başlatılmış olmasına karşın şimdilik risk grubuna dahil kişiler aşı olabiliyor. Ancak risk grubu listesinde yer alan meslek gruplarının sayısının yakında artacağı söyleniyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ülkede şimdiye dek 2 milyon doz Sputnik V aşısının üretildiğini açıklamıştı.

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