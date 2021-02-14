Rusya’da son bilanço açıklandı

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya’da son 24 saatte 14 bin 185 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildi. Söz konusu sayı, ülkede 15 Ekim'den bu yana görülen en düşük vaka sayısı oldu. Son 24 saatte pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 4 milyon 71 bin 883’e ulaştı.

Yeni vakalar en fazla 1559 ile başkent Moskova’da görüldü. Moskova'yı 1099 vakayla St. Petersburg takip etti.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 430 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 80 bin 126’ya yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 15 bin 194 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 3 milyon 593 bin 101’e ulaştığı, iyileşenlerin sayısının toplam vaka sayısının yüzde 88.2’si düzeyinde kaldığını vurguladı.