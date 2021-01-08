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Dünya Rusya’da son bilanço açıklandı
Dünya

Rusya’da son bilanço açıklandı

Rusya’da son 24 saatte 23 bin 652 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakamla birlikte ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 355 bin 794’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 13:50:00 -
Rusya’da son bilanço açıklandı

Rusya’da koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasında, ülkede son bir günde, 5 bin 27’si başkent Moskova’da olmak üzere, 23 bin 652 yeni vakanın görüldüğü belirtildi. Böylece ülkede şimdiye dek görülen koronavirüs pozitif vakaların sayısı 3 milyon 355 bin 794’e yükseldi.

Bunun yanında ülkede, koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığı nedeniyle bir günde 454 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya’da salgın döneminde toplam 60 bin 911 can kaybı görüldü.

Ülkede yaygın aşılamanın başlamasıyla beraber birkaç ay içinde virüsün yayılımının ciddi anlamda azalması bekleniyor. Şimdilik risk gruplarında yer alan kişilerin aşı olmasına öncelik veriliyor.

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