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Aktüel

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 411 yeni vaka

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 411 korona virüs vakası tespit edilerek rekor kırıldı.

2020-04-28 11:49:16 -
Rusya’da son 24 saatte 6 bin 411 yeni vaka

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 411 korona virüs vakası tespit edilerek rekor kırıldı.


Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Rusya’da bilançoyu artırmaya devam ediyor. Korona virüsle mücadele eden Rusya’da vaka sayısında rekor kırıldı. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 6 bin 411 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı ise 93 bin 558’e çıktı.



Son 24 saatte 73 ölüm


Son 24 saatte can kaybında da en yüksek sayıya ulaşıldı. Bir günde korona virüs nedeniyle 73 kişinin hayatını kaybettiği ülkede korona virüs kaynaklı toplam can kaybının 867’ye yükseldiği açıklandı.

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