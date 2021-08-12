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Dünya Rusya'da şoke eden olay! Hipersonik silahların başındaki isim 'vatana ihanet'ten tutuklandı
Dünya

Rusya'da şoke eden olay! Hipersonik silahların başındaki isim 'vatana ihanet'ten tutuklandı

Rusya'da hipersonik silahlarla ilgili gizli bilgileri yabancı kaynaklara verdiği iddia edilen NİPGS Genel Müdürü Aleksandr Kuranov “vatana ihanet” suçlamasıyla tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 20:58:00 -
Rusya'da şoke eden olay! Hipersonik silahların başındaki isim 'vatana ihanet'ten tutuklandı

Rusya’nın en önemli kuruluşlarından biri olan Hipersonik Sistemler Bilimsel Araştırma Kuruluşunun (NİPGS) Genel Müdürü Aleksandr Kuranov “vatana ihanet” suçlamasıyla tutuklandı.

Rusya ile ABD başta olmak üzere birçok ülkenin yarış halinde olduğu hipersonik silahlar konusunda Rusya’nın en önemli kuruluşlarından olan Hipersonik Sistemler Bilimsel Araştırma Kuruluşu Genel Müdürü Aleksandr Kuranov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Hipersonik silahlarla ilgili gizli bilgileri yabancı kaynaklara verdiği iddiası

 

Operasyondan sonra gözaltı merkezine götürülen Kuranov ardından Moskova’daki Lefortovo Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Letofortovo Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın geliştirdiği hipersonik silahlarla ilgili gizli bilgileri yabancı kaynaklara verdiği şüphesiyle mahkemeye çıkarılan Kuranov’un, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 275. maddesi uyarınca 1 ay 28 günlüğüne tedbirli olarak tutuklandığı duyuruldu.

Vatana ihanet suçundan tutuklandı

Vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanan Kuranov’un önümüzdeki 9 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkarılacağı açıklanırken, Rusya’nın St. Petersburg kentinde Kuranov’u gözaltına alan FSB tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kuranov aynı zamanda St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi Kontrol Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü’nde profesörlük unvanı ile dersler verirken, Rusya’nın geliştirdiği savaş uçaklarında hidrokarbon yakıtlarla ilgili bilimsel araştırmalarda bulundu.

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