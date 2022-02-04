Rusya'da şoke eden koronavirüs tablosu

Rusya'da son 24 saatte açıklanan koronavirüs vaka sayısı 168 bin 201'e çıktı. Böylece günlük vaka sayısı pandeminin başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Hastalığa yenik düşenlerin sayısı ise 682.



Başkent Moskova'da 79 can kaybına karşılık 25 bin 19 yeni vaka açıklandı. Şehirdeki vaka sayısında düne kıyasla 1885 kişilik bir düşüş dikkat çekti.



St. Petersburg'da da vaka sayısı 21 bin 832'ye ulaşmış durumda.



Ajanslar Primorye gibi bölgelerde son bir haftada hastalığa yakalanan çocuk sayısının yüzde 94 arttığını bildiriyor.



St. Petersburg'da ise okullarda karantinaya alınan sınıf sayısı artmaya devam etmekte.