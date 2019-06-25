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Rusya’da şok istifa

Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İnguşetya hükümeti ile olan fikir ayrılığı nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 11:43
Rusya’da şok istifa

Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İnguşetya hükümeti ile olan fikir ayrılığı nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.


Federasyon sistemiyle yönetilen Rusya’ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti’nin 2008 yılında devlet başkanlığı görevinde bulunan Dimitri Medvedev tarafından atanan ve İnguşetya parlamentosu tarafından ülkenin 3. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Yunus-bek Yevkurov görevinden istifa ettiğini ve istifasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunduğunu açıkladı. İnguşetya Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden istifa görüntüsü yayınlanan Yevkurov, istifa nedenini ise İnguşetya hükümeti ile aralarında yaşanan anlaşmazlıklar olarak açıkladı.


Kafkasya’da bulunan, Çeçenistan ve Dağıstan ile sınır problemleri yaşayan İnguşetya’nın Cumhurbaşkanı Yevkurov, göreve geldiği günden beri amaçladığı birçok şeyi başardığını söyleyerek, “Yıllar boyunca İnguşetya halkıyla önemli bir yol kat ettik. Kolluk kuvvetleri ile birlikte ülkede terör örgütlerine karşı savaş vererek bu olguyu yendik. İnguşetya’da barışı sağladık, okullar, kreşler, hastaneler, spor tesisleri ve yollar inşa ettik ve inşa etmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet birçok açıdan Rusya’nın bölgeleri arasında lider olmuştur” ifadelerini kullandı.


İnguşetya’nın kalkınması için birçok plan ve projenin bulunduğunu söyleyen Yevkurov, önemli olan şeyin İnguşetya halkının birliğinin sağlanması olduğunu söyleyerek görevinden istifa ettiğini ve istifa dilekçesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunduğunu söyledi.


Kuzey Kafkasya’da bulunan İnguşetya ile Çeçenistan arasında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra sınır savaşları yaşanmış İnguşetya ile Çeçenistan geçtiğimiz yıl yeni sınırların çizilmesi konusunda anlaşma imzalamış fakat bu anlaşmaya İnguş halkı toprak kaybedildiği gerekçesiyle karşı çıkmış ve protesto olayları yaşanmış. Çeçenistan ile İnguşetya arasında imzalanan anlaşmadan sonra İnguş hükümeti ile Cumhurbaşkanı Yevkurov arasında anlaşmazlıklar yaşanmış, halk ise 2023 yılına görevini sürdürme hakkına sahip olan cumhurbaşkanının istifasını istemişti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:43
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