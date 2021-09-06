Rusya'da seferberlik provası

Münübe Yılmaz

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusundaki yedek asker sayısını artırma kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada orduda halihazırda kaç yedek askerin bulunduğu artırmanın ne kadar planlalandığı belirtilmezken, yedek askerlerin Baltık Denizi kıyısındaki Kalınıngrad bölgesinde eğitim almaları planlanıyor. "Yedek askerler aylık eğitimler sırasında eğitildi ve şimdi Kalınıngrad bölgesinde muharebe eğitimi görevlerini yerine getiriyorlar. Askeri bilgilerini, silah ve askeri kullanım becerilerini geliştiriyorlar" denildi. Uygulamanın planlı bir eğitim olduğunu belirten savunma bakanlığı "Bu etkinlik, 2021 için seferberlik ve muharebe eğitimi etkinlikleri düzenlenirken Kasım 2020'de planlandı" ifadesinde bulundu. Bakanlık, yedek askerlerin ilk kez 2016'da eğitime başladığını ve her yıl düzenli olarak tatbikatlara katıldığını aktardı. Daha önce Rusya Güney Askeri Bölgesi'nin organizasyon ve seferberlik dairesi başkanı Albay Konstantin Zapatotsky ordudaki asker sayısını artırmaya yönelik bölgede 38 bin kişilik bir rezerv ordusu oluşturma planlarını açıklarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu yıl içerisinde Rus ordusunda yedek asker niteliği taşıyan tüm vatandaşların eğitim için orduya çağrılması talimatını vermişti.