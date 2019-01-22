Rusya'da savaş uçağı düştü! Rusya'da süpersonik bombardıman uçağı düştü. Olayda 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya'da Tupolev Tu-22M tipi uzun menzilli süpersonik bombardıman uçağının düştüğü duyuruldu. Uçağın kar fırtınası sebebiyle düştü ve 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ayrıntılar geliyor...

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