Rusya'da şaşırtan koronavirüs araştırması

Roszdravnadzor Başkanı Alla Samoylova, "Aşılandıktan sonra hasta olanları aşılamanın 42. gününden sonra hesaba katmaya başlıyoruz. Bu dönemde bağışıklık oluşuyor. Tüm vakaların en fazla yüzde 2'si aşılanmış kişilerden oluşuyor" dedi.

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınanların yüzde 90'ının aşılanmamış kişilerden oluştuğuna dikkat çeken Samoylova, aşı olanlarda ise yüksek ateş, geniz akıntısı, çok az halsizlik gibi belirtilerin görüldüğünü kaydetti.

18 bin 24 yeni vaka kaydedildi

Bu arada Rusya'da son 24 saatte 18 bin 24 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya'da vaka sayısı 18 bin 24 artarak 7 milyon 65 bin 904'e yükseldi.

Ölü sayısı 797 olarak kaydedilirken toplam ölü sayısı 189 bin 582 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 18 bin 262 artarak 6 milyon 320 bin 512'ye ulaştı.