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Dünya Resmen göreve başladılar: Bakanı neden görevden aldı? İşte Putin'in yeni kabinesi, paylaşıp noktayı koydu
Dünya

Resmen göreve başladılar: Bakanı neden görevden aldı? İşte Putin'in yeni kabinesi, paylaşıp noktayı koydu

Yeniakit Publisher
2024-05-15 01:32:00 - 2024-05-15 02:06:55
Resmen göreve başladılar: Bakanı neden görevden aldı? İşte Putin'in yeni kabinesi, paylaşıp noktayı koydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edilen yeni kabineyi onayladı.

Beşinci dönemine başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 12 yıldır Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu'yu görevden alması dikkatleri üzerine çekti. Putin, yakın müttefiki savunma Bakanı Şoygu'yu neden görevden aldı.

Rusya’da devlet başkanlığı seçimleri sonrası yeni hükümet kuruldu. Geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’I tekrar başbakan olarak atayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edilen yeni kabineyi imzaladığı kararnameyle onayladı.

YENİ BAŞBAKAN YARDIMCILARI

Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Denis Manturov, Tatyana Golikova, Alexander Novak, Alexey Overchuk, Dmitry Patrushev, Vitaly Savelyev, Marat Khusnullin ve Dmitry Chernyshenko yeni başbakan yardımcısı olarak atandı.

KABİNE ÜYELERİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Andrey Belousov Rusya Savunma Bakanı, Vladimir Kolokoltsev İçişleri Bakanı, Alexander Kurenkov Rusya Acil Durumlar Bakanı, Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı, Konstantin Chuychenko Adalet Bakanı, Anton Alikhanov Sanayi ve Ticaret Bakanı, Mikhail Degtyarev Spor Bakanı, Alexander Kozlov Çevre Bakanı, Anton Kotyakov Çalışma Bakanı, Sergey Kravtsov Eğitim Bakanı, Oksana Lut Tarım Bakanı, Olga Lyubimova Kültür Bakanı, Mihail Muraşko Sağlık Bakanı, Maksim Reshetnikov Ekonomi Bakanı, Anton Siluanov Maliye Bakanı ve Roman Starovoyt Ulaştırma Bakanı oldu.

Putin’in imzaladığı kararname ile Rus hükümeti resmen göreve başladı.

Savunma Bakanı Şoygu neden görevden alındı? İşte detaylı cevaplar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5. dönemine başlamasının hemen ardından, kabinede bazı değişiklikler yaptı. Ülkenin en önde gelen siyasi aktörleri söz konusu olduğunda, görev değişiklikleri yaşanması Rusya’da çok görülen bir durum değil.

Bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Putin'in 12 yıldır savunma bakanı olan Sergey Şoygu'yu görevden alarak yerine Başbakan Yardımcısı ve Ekonomist Andrey Belousov'u ataması dikkat çekti.

Sergey Şoygu'nun Savunma Bakanlığı'ndan alınmış olması beklenen bir gelişme olarak görünüyordu. Şoygu'nun yardımcılarından biri yakın zamanda yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Bu noktada dikkat çeken noktanın Putin'in zamanlaması olduğu düşünülüyor.

Gerçekleşen değişimi Rusya'nın Ukrayna'da askeri başarısızlıklar yaşadığı 2022 yılı ya da Şoygu ile Rus paralı asker grubu Wagner’in patronu Yevgeny Prigozhin arasında kamuoyu önünde gerçekleşen tartışma ve karşılıklı hakaretlerin yaşandığı 2023 yılı değil de şimdi olması soru işaretleri oluşturuyor.
Bu konuda yapılan yorumlar, Putin'in baskı altındayken adım atmaktan hoşlanmadığı sonucunu ortaya koyuyor. Rusya, Şoygu'dan tamamen vazgeçmedi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevine atandı.

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