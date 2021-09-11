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Dünya Rusya'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Rusya'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Rusya'da meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 11:13:00 -
Rusya'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın Lipetsk bölgesine bağlı Yelets kentinde 16 dairenin bulunduğu 2 katlı bir binada gece saatlerinde patlama meydana geldi. Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren çalışmalarda 1’i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın orta kısmının tamamen çöktüğü patlamada 6 kişi de yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Patlamanın şiddetiyle binanın yarısı tamamen çökerken, diğer kısımlarının güçlükle ayakta durması nedeniyle iş makinalarıyla yıkım işlemine başlandı. Rusya Soruşturma Komitesi patlamayla ilgili soruşturma başlatırken, yapılan ilk incelemede bina girişindeki doğal gaz hattında bir sızıntı oluştuğu ve yüksek ihtimalle gaz sıkışmasının patlamaya yol açtığı belirtildi.

Öte yandan, geçtiğimiz Çarşamba günü Rusya’nın Noginsk kentinde 9 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında da 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Yelets'te gece saatlerinde meydana gelen patlama ile Rusya’da 1 hafta içinde ikinci kez doğal gaz patlaması yaşanmış oldu.

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