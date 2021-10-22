  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'da patlama: Çok sayıda ölü var
Dünya

Rusya'da patlama: Çok sayıda ölü var

Rusya’nın Ryazan bölgesinde bir barut deposunda meydana gelen patlamada 15 işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 18:43:00 -
Rusya'da patlama: Çok sayıda ölü var

Rusya’nın Ryazan bölgesine bağlı Shilovsky’da bulunan 160 metrekarelik barut deposunda patlama meydana geldiği bildirildi. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Alevlere itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahale etti. Ryazan bölge yetkilileri patlama sırasında depoda bulunan 17 işçiden 15’inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu fotoğraflar sonrası Ali Koç açıklama yapmalı
Gündem

Bu fotoğraflar sonrası Ali Koç açıklama yapmalı

Gezi'deki provokatörlere bir desteği olmadığını söyleyen Ali Koç'a çağrı yapan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karah..
Hırsız İngilizler Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin satışı sundu! Türkiye devreye girdi
Gündem

Hırsız İngilizler Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin satışı sundu! Türkiye devreye girdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün müzayedede satışa çıkarılacağı duyurulan, üzerinde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası bulu..
İbn-i Sina'nın mucize gibi tavsiyeleri! İşte vücudu dipçik gibi yapan besinler

İbn-i Sina'nın mucize gibi tavsiyeleri! İşte vücudu dipçik gibi yapan besinler

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay