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Dünya

Rusya'da gergin bekleyiş! 24 saattir haber alınamıyor

Rusya’da radardan çıkan özel bir uçak kayboldu. Uçaktan tam 24 saattir haber alınamıyor.

2019-10-27 13:10:00 -
Rusya'da gergin bekleyiş! 24 saattir haber alınamıyor

Rusya’nın Perm bölgesinde Chastinskiy kentinden havalanan ve Perm Uluslararası Havaalanı’na dönmesi beklenen Cessna tipi özel uçak dün yerel saatle 09.30’da radardan çıktı. Uçaktan sinyallerin kesilmesinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

Aramalar bir süre durdu

Uçakta sadece 1 pilotun bulunduğu öğrenilirken arama çalışmaları yine Perm bölgesinin kırsal kesimlerinde yoğunlaştı. Aramaların havaalanının 100 kilometre güneyinde sürdüğü öğrenilirken tüm gün yapılan araştırmalardan sonuç alınamayınca gece saatlerinde aramalar durduruldu. Arama çalışmalarına Mi-8 helikopter ve 33 personelin katıldığı açıklandı. Gece ara verilen arama çalışmaları yine Perm bölgesinin güneyindeki Chastinskiy kenti çevresinde tekrar başladı.

Aramalar devam ederken yaşanan olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

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