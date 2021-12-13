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Dünya Rusya'da okula intihar saldırısı!
Dünya

Rusya'da okula intihar saldırısı!

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Serpukhov'daki bir ortodoks rahibe okula giren saldırgan intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:03:00 -
Rusya'da okula intihar saldırısı!

Rusya'da bir Ortodox rahibe okulunda Pazartesi sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Yerel medya, Moskova'nın güneyindeki Serpukov'daki gerçekleşen saldırının 18 yaşında bir eski öğrenci tarafından düzenlendiğini bildiriyor.

Okulun kapısında kendisini havaya uçuran öğrencinin yol açtığı patlamada en az sekiz kişi yaralandı.

Vladychny adlı rahibe manastırı, 14. yüzyıldan bu yana eğitim veriyordu.

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