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Dünya Rusya'da LGBT'nin tüm hareketleri yasaklandı! Darısı Türkiye'nin başına
Dünya

Rusya'da LGBT'nin tüm hareketleri yasaklandı! Darısı Türkiye'nin başına

Yeniakit Publisher
2023-12-01 09:34:00 -
Rusya'da LGBT'nin tüm hareketleri yasaklandı! Darısı Türkiye'nin başına

Rusya'da Yüksek Mahkeme, ülkede uluslararası LGBTQ+ hareketinin faaliyetlerini yasakladı.

Rusya'da Yüksek Mahkeme, LGBTQ+ hareketini "aşırıcılık" olarak sınıflandırarak ülkedeki tüm faaliyetlerini yasakladı.

Basına kapalı olarak görülen duruşmanın hakimi Oleg Nefedov perşembe günü, "uluslararası LGBT hareketi ve bağlı kuruluşlarının aşırılık yanlısı olarak tanınmasına ve Rusya Federasyonu topraklarında faaliyetlerinin yasaklanmasına" hükmetti.

Hakim Nefedov, yasağın "derhal" yürürlüğe gireceğini belirtti.

Rusya'da "uluslararası LGBTQ+ hareketi" sıfatı taşıyan hiçbir örgüt bulunmadığından, mahkemede sanık kürsüsü boş kaldı.

Adalet Bakanlığı, yetkililerin Rusya'da faaliyet gösteren "LGBTQ+ hareketinde, sosyal ve dini anlaşmazlıkların kışkırtılması gibi, aşırılıkçı nitelikte işaret ve tezahürler" tespit ettiğini ileri sürerek bu ayın başlarında bir dava açıldığını duyurmuştu.
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Bakanlık, hangi örgütü hedef aldığını açıkça belirtmeden "uluslararası LGBTQ+ hareketinin" "aşırılık yanlısı örgüt" olarak tanımlanması ve yasaklanmasını talep etmişti.

Euronews'teki habere göre, Perşembe günkü karardaysa mahkeme, bu talebi kabul ederek hareketin tüm faaliyetlerini yasakladı.

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