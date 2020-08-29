Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 985 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 985 bin 346’ya, ölü sayısı 17 bin 25’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 941 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 985 bin 346’ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 111 artarak 17 bin 25’e, iyileşen sayısı 5 bin 917 artarak 804 bin 383’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25’inde semptom görülmedi.

- Bugüne kadar yapılan test sayısı 36 milyonu geçti

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 677 artarak 261 bin 38’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 798’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 334 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyonu geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, ağustosta Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.