  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 985 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 985 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:16:36 -
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 985 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 985 bin 346’ya, ölü sayısı 17 bin 25’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 941 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 985 bin 346’ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 111 artarak 17 bin 25’e, iyileşen sayısı 5 bin 917 artarak 804 bin 383’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25’inde semptom görülmedi.

- Bugüne kadar yapılan test sayısı 36 milyonu geçti

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 677 artarak 261 bin 38’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 798’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 334 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyonu geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, ağustosta Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir
Ekonomi

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgazın keşfedilmesinin diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini belirten Altın Madencileri Derne..
Hande Fırat “Salgın kontrolden çıktı” dedi ve ekledi... “Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı...”
Korona Virüs

Hande Fırat “Salgın kontrolden çıktı” dedi ve ekledi... “Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı...”

Gazeteci Hande Fırat bugünkü yazısında salgının kontrol çıktığını iddia ederek bazı illerde yatak sorunu yaşandığını ileri sürdü. Bilim Kuru..
Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!
Gündem

Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!

Misyonerlik faaliyeti artık cep telefonlarına kadar girdi. Google Play’de Türkçe olarak kullanıma sunulan “Çocuklar İçin Kutsal Kitap” uygu..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı